Змеиногорск: Внимание: отключение электроэнергии с 8 по 10 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

5 Февраля 2021 Внимание: отключение электроэнергии с 8 по 10 февраля Сообщают Змеиногорские МЭС

В связи с проведением ремонтных работ 08.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

Ул. Алтайская, №№ 1-23, 2-24. Ул. Караульная, №№ 8-28, 11-27, Ул. Дальняя, №№ 1-13, 14-32.

С 13-00 до 17-00

ул. Фрунзе №2-12,1-11 ул. Л. Толстого №2,14,1-23

В связи с проведением ремонтных работ 09.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул.Нахимова №18-50,1-29, ул.Демидовская №1-15

С 13-00 до 17-00

Ул. Набережная, №№ 23-77, 18-56, 81-91, №81а.

В связи с проведением ремонтных работ 10.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Громова №1-9,2-16; ул.Щорса №13-19,2-12, ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16

С 13-00 до 17-00

ул. Горняков № 2-16,20-38,1-15,15а, ул. Подгорная №9-13,19-23,16-28,31,33,36,37,38,35,39-45.

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник