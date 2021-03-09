Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 9 марта

5 Марта 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 9 марта

В связи с проведением ремонтных работ 09.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Мамонтова 1,1а,5-9,2-4,3/1,11-39,6-16,24-40 ул. Анатолия 21а,2-4, ул. Пугачёва 9-31,35-43,12-18,24-30, ул. Пугачева 22

С 10-00 до 12-00

ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36

С 13-00 до 17-00

ул. Ломоносова№2-26,1-27,19-33,28-48,ул. Ленина №8-28,34-38 ул. Волкова№1-27

С 14-00 до 16-00

Ул. Набережная, №83-91. Ул. Щорса, 51.

С 17-00 до 18-30

Ул. Некрасова№1-21,2-11. Маяковского№ 5-13, 10-24. Шумакова19-23

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник