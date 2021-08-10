Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 9-13 августа

6 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 9-13 августа

В связи с проведением ремонтных работ 09.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 10:00 до 12:00

ул. Плотинская №1-11,15 ул. Комсомольская №39-59, 44-60

с 09:00 до 17:00

ул. Фролова 33-59, 20-46.ул. Пионерская 19-37

В связи с проведением ремонтных работ 10.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 17:00

ул. Тронова №1-7, 2-8,

В связи с проведением ремонтных работ 12.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09: до 17:00

ул. Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20

В связи с проведением ремонтных работ 13.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 16:00

ул. Школьная №2-6, 1-11; ул. Геофизиков №2, 1-19, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Новая №1-15; 2-24, ул. Молодежная №2-26,1-25

В графике отключений возможны не большие изменения.

Змеиногорский вестник