Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 6-10 сентября
3 Сентября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 6-10 сентября
В связи с проведением ремонтных работ 06.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56
В связи с проведением ремонтных работ 07.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Дачная, №3,5,11-25 ,2-24 ул. Курортная 32
В связи с проведением ремонтных работ 08.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Фролова 33-59, 20-46.ул. Пионерская 19-37
В связи с проведением ремонтных работ 09.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Тронова №1-7, 2-8,
В связи с проведением ремонтных работ 10.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 16-00
ул. К. Маркса №70-88,77,79
В графике отключений возможны небольшие изменения.