Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 6-10 сентября

3 Сентября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 6-10 сентября

В связи с проведением ремонтных работ 06.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56

В связи с проведением ремонтных работ 07.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Дачная, №3,5,11-25 ,2-24 ул. Курортная 32

В связи с проведением ремонтных работ 08.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Фролова 33-59, 20-46.ул. Пионерская 19-37

В связи с проведением ремонтных работ 09.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Тронова №1-7, 2-8,

В связи с проведением ремонтных работ 10.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

ул. К. Маркса №70-88,77,79

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник