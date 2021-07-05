Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 5-8 июля

2 Июля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 5-8 июля

В связи с проведением ремонтных работ 05.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Чкалова №1-5,2-22, ул. Полковая №20-26, ул. Курортная №1-9,2-18, ул. Солнечная №1-5

В связи с проведением ремонтных работ 06.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 08-00 до 17-00

ул.Ленина№19-31,40-58,62а,64-68,78-86, ул.Ломоносова29-31,49-71,37-47,52а-88, Подгорная № 1-13, 19-23,2-14,15-17,25-45,36,37,38,16-28, ул.Волкова№29-81,2-80 ул.Крупская№1-9,2-60,11-39, ул. Горняков 1-15,15а,19-33,40-50,2-22,24-38

ул. Мельничная №1-43,8-68, Третьяковский тракт №3А, 2-14, ул. Калашникова №1-23, 2-20, пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32-36, 45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22

В связи с проведением ремонтных работ 07.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 08-00 до 17-00

ул.Ползунова№21-51,24-62, С. Разина№1-39,2-58, ул. Строителей №2-16, ул. Лелеснова №1-13,2-12, ул. Спартака №1-37, 2-44, ул.40 лет Октября №1-71,2-58, ул. Барнаульский Тр-т, 2-70,1-55 ул. Пугачева 4,4а,4Б,10,22,9-43,12-30, ул. Ленина 35-53,59,61,55,55а,57,63-69,70-76

ул. Анатолия №1-57,2-64, ул. Мамонтова №20-40,11-47,42,1,1А,5-9,2-4,3/1,11-39,6-16

ул. Тронова №31-67,28-36, пер. Сибирский №2,4, пер. 250 лет Змеиногорску №1-17,2-4, ул. Кирова №87,86-98,ул. Стрижкова №5,9-35,34-92

В связи с проведением ремонтных работ 08.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Чкалова №1-5,2-22, ул. Полковая №20-26, ул. Курортная №1-9,2-18, ул. Солнечная №1-5

С 13-00 до 17-00

ул. Чкалова №7-47, 24-60

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник