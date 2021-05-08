ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 5-6 мая

Горняк22
17 часов Ago

4 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 5-6 мая

 В связи с проведением ремонтных работ 05.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 11-00 до 12-00

ул. Волкова №63-81, 72-80

С 13-00 до 14-30

ул. Чкалова №7-47, 24-60

С14-30 до 16-00

ул. Шумакова №18-28, 13-15, ул. Коммунальная №1-33, 2-26, ул. Семипалатинская №7-13, 16-22,      пер. Горный №19-31, 4-8

       В связи с проведением ремонтных работ 06.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 10-00 до 12-00

ул. К. Маркса №№ 8-50. ул. Громова №№ 11-43, 18-40.

С 13-00 до 14-30

ул. Набережная №№18-56, 81-91, №81а.

С 14-30 до 16-00

ул. Л. Толстого №10-36.25-31 ул. Достоевского №4,5,6, пер. Янтарный 2

С 16-00 до 17-00

ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56

С 17-00 до 18-00

ул. Волкова №47-61, 58-70,  ул. Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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