Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 5-6 мая
4 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 5-6 мая
В связи с проведением ремонтных работ 05.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 11-00 до 12-00
ул. Волкова №63-81, 72-80
С 13-00 до 14-30
ул. Чкалова №7-47, 24-60
С14-30 до 16-00
ул. Шумакова №18-28, 13-15, ул. Коммунальная №1-33, 2-26, ул. Семипалатинская №7-13, 16-22, пер. Горный №19-31, 4-8
В связи с проведением ремонтных работ 06.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 10-00 до 12-00
ул. К. Маркса №№ 8-50. ул. Громова №№ 11-43, 18-40.
С 13-00 до 14-30
ул. Набережная №№18-56, 81-91, №81а.
С 14-30 до 16-00
ул. Л. Толстого №10-36.25-31 ул. Достоевского №4,5,6, пер. Янтарный 2
С 16-00 до 17-00
ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56
С 17-00 до 18-00
ул. Волкова №47-61, 58-70, ул. Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33
В графике отключений возможны небольшие изменения.