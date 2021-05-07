Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 4 мая
4 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 4 мая
В связи с проведением ремонтных работ 04.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. Пушкина №№1-21, 2-16, ул. Лермонтова №№1-15, 2-22, ул. Шумакова №№30-17, ул. Маяковского №№1-3, 2-8
С 13-00 до 14-30
ул. Ломоносова №49,53,37-47,52а-58, ул. Ленина №52-56
С 14-30 до 16-00
ул. Молодежная №1-25; ул. Геофизиков №1-15
В графике отключений возможны небольшие изменения.