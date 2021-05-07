ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 4 мая

Горняк22
8 часов Ago

4 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 4 мая

 В связи с проведением ремонтных работ 04.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 12-00

ул. Пушкина №№1-21, 2-16, ул. Лермонтова №№1-15, 2-22, ул. Шумакова №№30-17, ул. Маяковского №№1-3, 2-8

С 13-00 до 14-30

ул. Ломоносова №49,53,37-47,52а-58, ул. Ленина №52-56

С 14-30 до 16-00

ул. Молодежная №1-25; ул. Геофизиков №1-15

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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