Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 4-8 октября

1 Октября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 4-8 октября

В связи с проведением ремонтных работ 04.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Фролова 33-59, 20-46.ул. Пионерская 19-37

В связи с проведением ремонтных работ 05.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Тронова №1-7, 2-8, 9, ул. Кирова №1-31, 2-46

С 13-00 до 17-00

Ул. Тронова №1-7, 2-8

В связи с проведением ремонтных работ 06.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Ползунова №107-117, 116-150

В связи с проведением ремонтных работ 07.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36

С 09-00 до 12-00

ул. Молодежная №2-26

В связи с проведением ремонтных работ 08.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

Ул. К. Маркса, №№ 7-50. Ул. Громова, №№ 11-43, 18-40, Ул. Пролетарская, №№ 2-20, 1-47. Ул. Калинина, №№ 1-3.

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник