ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 4-6 августа

Горняк22
12 часов Ago

3 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 4-6 августа

  В связи с проведением ремонтных работ 04.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 12-00

ул. Горняков №2-16,20-22,1-11 ул. Подгорная № 33,35,36,37,38,39-45

             В связи с проведением ремонтных работ 05.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Волкова №52-54 ул. Крупской №23-25

            В связи с проведением ремонтных работ 06.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 16-00

ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56

В графике отключений возможны не большие изменения.

Змеиногорский вестник

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