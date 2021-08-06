Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 4-6 августа
3 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 4-6 августа
В связи с проведением ремонтных работ 04.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. Горняков №2-16,20-22,1-11 ул. Подгорная № 33,35,36,37,38,39-45
В связи с проведением ремонтных работ 05.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Волкова №52-54 ул. Крупской №23-25
В связи с проведением ремонтных работ 06.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 16-00
ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56
В графике отключений возможны не большие изменения.