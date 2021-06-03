ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 31 мая и 1 июня

Горняк22
5 часов Ago

30 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 31 мая и 1 июня

В связи с проведением ремонтных работ 31.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 10-00

ул. Комсомольская №5-37, 22-42, ул. Фрунзе №14-64

С 14-00 до 17-00

ул. Некрасова №1-21,2-11, ул. Маяковского №5-13, 10-24, ул. Шумакова №19-23

       В связи с проведением ремонтных работ 01.06.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 12-00

ул. К. Маркса №70-88,77,79

С 13-00 до 17-00

ул. Кирова №1-31

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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