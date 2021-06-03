Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 31 мая и 1 июня
30 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 31 мая и 1 июня
В связи с проведением ремонтных работ 31.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 10-00
ул. Комсомольская №5-37, 22-42, ул. Фрунзе №14-64
С 14-00 до 17-00
ул. Некрасова №1-21,2-11, ул. Маяковского №5-13, 10-24, ул. Шумакова №19-23
В связи с проведением ремонтных работ 01.06.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. К. Маркса №70-88,77,79
С 13-00 до 17-00
ул. Кирова №1-31
В графике отключений возможны небольшие изменения.