ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 30 ноября и 1 декабря

Горняк22
2 часа Ago

30 Ноября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 30 ноября и 1 декабря

   В связи с проведением ремонтных работ 30.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Калинина №4-60,5-83

          В связи с проведением ремонтных работ 01.12.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36

      В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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