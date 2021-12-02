Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 30 ноября и 1 декабря
30 Ноября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 30 ноября и 1 декабря
В связи с проведением ремонтных работ 30.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Калинина №4-60,5-83
В связи с проведением ремонтных работ 01.12.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36
В графике отключений возможны небольшие изменения.