Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 29-30 марта и 1-2 апреля

26 Марта 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 29-30 марта и 1-2 апреля

В связи с проведением ремонтных работ 29.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 09-00 до 12-00

ул.Ломоносова№2-26,1-17,ул.Ленина №8-28,ул.Волкова№1-27

С 13-00 до 15-00

ул.Ползунова№21-51, 24-62, С. Разина№54,56,58.

C 13-30 до 17-00

ул.Ленина№19-31,40-48 ул.Ломоносова№29-31

С 15-00 до 17-00

ул. Ленина№75,77

В связи с проведением ремонтных работ 30.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 08-30 до 10-00

ул. К.Маркса №8-50,1-47; ул. Свердлова №1-7, ул. Громова №1-43,2-40; ул.Щорса№9-19,2-12,ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16, ул. Пролетарская№ 2-20, 1-47. ул. Калинина№ 1-3

С 10-00 до 12-30

Ул. К. Маркса, № 8-88, 1-79, Ул. Громова, №№ 1-43, 2-40, ул. Пролетарская №2-46,1-95, ул. Калинина №1-83,77,79,4-66, ул.Щорса№9-51,2-54, ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16,13 ул. Свердлова №1-69,4-52, Ул. Чапаева, №№ 9-41. Ул. М. Горького №2-36, 1-39, Ул. Караульная, №№ 1-27, 2 -28. Ул. Дальняя №№ 2-32, №1-13, Ул. Набережная, №№ 23-105, 18-56, 81-91, №81а, ул. Алтайская №1-23,2-24, ул. С Лазо №1-39,2-36, Ул. Советская №2,4,36,1-33,6-34, ул. Нагорная №2-18, ул. Митина №2-8,1-9, пер. Колыванский №1-7,2-8

С 13-00 до 17-00

ул. Пушкина №№1-21,2-16, ул. Лермонтова №№1-15,2-22, ул. Шумакова №№13-17,18-30, ул. Маяковского №№1-3,2-8, ул. Коммунальная №№1-33, 2-26, ул. Семипалатинская №№7-13,16-22

пер. Горный №№19-31, 4-8.

В связи с проведением ремонтных работ 01.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 08-30 до 12-00

ул. Ползунова №53-93, 64-114; ул. Партизанская №1-17, 4-16

С 13-00 до 17-00

ул. Пушкина № 18-32, 23-35; ул. Лермонтова № 17-35, 24-40; ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20.

В связи с проведением ремонтных работ 02.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 08-30 до 12-00

пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32,34,36,45-43; ул. Ползунова №1-19, 2-22

С 13-00 до 16-00

ул. Мельничная №1-43,8-68, Третьяковский тракт №3А, 2-14, ул. Калашникова №1-23, 2-20, дачи

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник