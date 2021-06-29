Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 28-30 июня и 1 июля

27 Июня 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 28-30 июня и 1 июля

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 28.06.21 следующим абонентам:

С 08-30 до 15-00

ул.Л.Толстого №10-36.25-31 ул.Достоевского №4,5,6, пер.Янтарный 2

С 15-00 до 17-00

ул.Крупской №34-44,27а-31 ул.Подгорная №15-17 ул.Волкова №56

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 29.06.21 следующим абонентам:

С 09-00 до 12-00

ул.Фролова №1-31, 2-14, ул.Пионерская №1а, 1-17

С 13-00 до 17-00

пер.Заводской №1-17, пер.Корболихинский № 1-13,2-12

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 30.06.21 следующим абонентам:

С 09-00 до 12-00

ул.Чкалова №7-47, 24-60

С 13-00 до 17-00

ул.Чкалова №1-5,2-22, ул.Полковая №20-26, ул.Курортная №1-9,2-18 Солнечная №1-5

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 01.07.21 следующим абонентам:

С 09-00 до 17-00

ул.Кирова №2-46 ул. Тронова №9

Змеиногорский вестник