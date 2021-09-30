Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 28-29
27 Сентября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 28-29
В связи с проведением ремонтных работ 28.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. Свердлова №4-52, 9-69 ул. Калинина №77, 79 ул. Советская №2,4, 36
С 13-00 до 17-00
ул. Горняков №2-16,20-22,1-11 ул. Подгорная № 33,36,37,38
В связи с проведением ремонтных работ 29.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. Фрунзе №2-12,1-11 ул. Л. Толстого №2,14,1-23
С 13-00 до 17-00
ул. Тронова №№ 31-67, 28-36. Пер. Сибирский №2, №4. Пер. 250 лет Змеиногорску №№ 1-17, 2-4. Ул. Кирова №№ 87, 86-98. Ул. Стрижкова №№ 5, 9-35, 34-92
В графике отключений возможны небольшие изменения.