Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 26-30 апреля

25 Апреля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 26-30 апреля

В связи с проведением ремонтных работ 26.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

Некрасова№1-21,2-11. Маяковского№ 5-13, 10-24. Шумакова19-23

ул. Фрунзе №13-53,28, 14-64, 2-12,1-11, 66-76,55-65, 76-90,67-89,91-93, ул. Достоевского №7,9.8,4,5,6,1-3Л. Толстого 2,14, 1-23,10-36,25-31,35-41,41-51,53-55

ул. Комсомольская №66-74, 61-69, 39-59,44-60,71-105,76-110 пер. Янтарный №4-6,1-7,2

ул. Плотинская №1-11,15,13,17-49,51, ул. В. Интернационалистов №2-14,1-25

ул. Маяковского №19-61,71,24-52,54-60,73-77,62,64,79-83,68,89-95,63-69

ул. Уральская 1а,2-44,3-23, ул. Набережная №95-105

С 14-00 до 16-00

ул.40 лет Октября №1-33,2-24, ул.Барнаульский Тр-т, 28,

ул.Пугачева 4,4а,4Б

В связи с проведением ремонтных работ 27.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

Ул. К. Маркса, № 8-88, 1-79, Ул. Громова, №№ 1-43, 2-40, ул. Пролетарская №2-46,1-95, ул. Калинина №1-83,77,79,4-66, ул.Щорса№9-51,2-54, ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16,13 ул. Свердлова №1-69,4-52, Ул. Чапаева, №№ 9-41. Ул. М. Горького №2-36, 1-39, Ул. Караульная, №№ 1-27, 2 -28. Ул. Дальняя №№ 2-32, №1-13, Ул. Набережная, №№ 23-105, 18-56, 81-91, №81а, ул. Алтайская №1-23,2-24, ул. С Лазо №1-39,2-36, Ул. Советская №2,4,36,1-33,6-34, ул. Нагорная №2-18, ул. Митина №2-8,1-9, пер. Колыванский №1-7,2-8

В связи с проведением ремонтных работ 28.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул.Ленина19-31,40-58,62а,64-68,78-86, ул.Ломоносова29-31,49-71,37-47,52а-88, Подгорная № 1-13, 19-23,2-14,15-17,25-45,36,37,38,16-28

ул.Волкова№29-81,2-80 ул.Крупская№1-9,2-60,11-39, Горняков 1-15,15а,19-33,40-50,2-22,24-38

В связи с проведением ремонтных работ 29.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Мельничная №1-43, 8-68, Третьяковский тракт №3А, 2-14, Калашникова 1-23,2-20

пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32,34,36,45-53 ул. Ползунова 1-19,2-22

В связи с проведением ремонтных работ 30.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

ул. Лермонтова № 17-35, 24-40 ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20, ул. Пушкина 18-32, 23-35.

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник