Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 25-27 мая

24 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 25-27 мая

В связи с проведением ремонтных работ 25.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Волкова №63-81, 72-80

В связи с проведением ремонтных работ 26.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Волкова №47-61, 58-70, ул. Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33

В связи с проведением ремонтных работ 27.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Ломоносова №59-71, 62-88, ул. Ленина №78-86

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник