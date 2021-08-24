Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 25-27 августа
20 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 25-27 августа
В связи с проведением ремонтных работ 25.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. Фролова 33-59, 20-46.ул. Пионерская 19-37
ул. Ползунова №53-117, 64-150, ул. Партизанская №1-23, 4-42
ул. Чкалова №1-47,2-60, ул. Полковая №20-26, ул. Курортная №1-9,2-18, Солнечная №1-5,6,8,10,12,20,21, ул. Дачная, №3,5,11-25 ,2-24
пер.Прудской№2-22 ул.Полковая№2-18,1-7, ул.Нахимова№2-50, 1-29, пер.Плотинский№2-8,1, ул. Демидовская №1-15
С 13-00 до 17-00
ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56
В связи с проведением ремонтных работ 27.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 12-00
ул. 40 лет Октября №35-71,26-58, Барнаул. тр-т 58-70
С 13-00 до 16-00
Ул. Стрижкова №19-35, 60-92
В графике отключений возможны не большие изменения.