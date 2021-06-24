Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 23-25 июня

22 Июня 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 23-25 июня

В связи с проведением ремонтных работ 23.06.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Ломоносова №49,53,37-47,52а-58, ул. Ленина №52-56

С 13-00 до 15-00

ул. Алтайская №1-23,2-24. Ул. Караульная №8-28,11-27. ул. Дальняя №1-13,14-32.

С 15-00 до 17-00

ул. Фрунзе№76-90,67-89

В связи с проведением ремонтных работ 24.06.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

пер. Заводской №1-17, пер. Корболихинский № 1-13,2-12

С 13-00 до 17-00

Ул. Ленина 75,77

В связи с проведением ремонтных работ 25.06.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

ул. Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник