Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 21-24 июня
18 Июня 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 21-24 июня
В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 21.06.21 следующим абонентам:
С 09-00 до 12-00
ул. Школьная №2-6, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Молодежная №1-25, 2-26 ул. Геофизиков №1-15.
В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 24.06.21 следующим абонентам:
С 09-00 до 12-00
ул. Школьная №2-6, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Молодежная №1-25, 2-26 ул. Геофизиков №1-15.
С 13-00 до 17-00
Ленина №77-75