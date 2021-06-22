ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 21-24 июня

Горняк22
10 часов Ago

18 Июня 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 21-24 июня

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача  электроэнергии 21.06.21 следующим абонентам:

С 09-00 до 12-00

ул. Школьная №2-6, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Молодежная №1-25, 2-26 ул. Геофизиков №1-15.

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача  электроэнергии 24.06.21 следующим абонентам:

С 09-00 до 12-00

ул. Школьная №2-6, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Молодежная №1-25, 2-26 ул. Геофизиков №1-15.

С 13-00 до 17-00

Ленина №77-75

Змеиногорский вестник

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