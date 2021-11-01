ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 2-3 ноября

Горняк22
11 часов Ago

29 Октября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 2-3 ноября

 В связи с проведением ремонтных работ 02.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Свердлова №4-52, 9-69, ул. Калинина№77,79, ул. Советская№ 2,4, 36

          В связи с проведением ремонтных работ 03.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Калинина №4-60,5-83

         В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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