Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 2-3 ноября
29 Октября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 2-3 ноября
В связи с проведением ремонтных работ 02.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Свердлова №4-52, 9-69, ул. Калинина№77,79, ул. Советская№ 2,4, 36
В связи с проведением ремонтных работ 03.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Калинина №4-60,5-83
В графике отключений возможны небольшие изменения.