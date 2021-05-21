Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 19-21 мая
18 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 19-21 мая
В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 19.05.21 следующим абонентам:
С 10-00 до 17-00
ул.Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20, ул.Мельничная №8-68, 37-43,1-35, Третьяковский тракт №3А,2-14, ул.Калашникова №1-23, 2-20
пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул.Пугачева №32,34,36,45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22.
В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача электроэнергии 21.05.21 следующим абонентам:
С 08-30 до 13-00
ул.Ползунова№21-51,24-62 С.Разина 54,56,58.