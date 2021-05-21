ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 19-21 мая

Горняк22
10 часов Ago

18 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 19-21 мая

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача  электроэнергии 19.05.21 следующим абонентам:

С 10-00 до 17-00

ул.Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20, ул.Мельничная №8-68, 37-43,1-35, Третьяковский тракт №3А,2-14, ул.Калашникова №1-23, 2-20

пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул.Пугачева №32,34,36,45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22.

В связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлена подача  электроэнергии 21.05.21 следующим абонентам:

С 08-30 до 13-00

ул.Ползунова№21-51,24-62 С.Разина 54,56,58.

Змеиногорский вестник

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