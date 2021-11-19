Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 ноября
17 Ноября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 ноября
В связи с проведением ремонтных работ 18.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36
В связи с проведением ремонтных работ 19.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 16-00
ул. Калинина №4-60,5-83
С 10-30 до 12-00
ул. Горняков №19-33,40-50
С 13-00 до 15-00
ул. Фролова №1-31, 2-14, ул. Пионерская №1а, 1-17.
В графике отключений возможны небольшие изменения.