ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 ноября

Горняк22
14 часов Ago

17 Ноября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 ноября

 В связи с проведением ремонтных работ 18.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 17-00

ул. Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36

          В связи с проведением ремонтных работ 19.11.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 16-00

ул. Калинина №4-60,5-83

    С 10-30 до 12-00

ул. Горняков №19-33,40-50

    С 13-00 до 15-00

ул. Фролова №1-31, 2-14, ул. Пионерская №1а, 1-17.

      В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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