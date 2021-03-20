Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 марта

17 Марта 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 марта

В связи с проведением ремонтных работ 18.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 09-00 до 12-00

ул. Фролова №1-31, 2-14, ул. Пионерская №1а, 1-17

С 13-00 до 17-00

ул. Чкалова №1-5,2-22, ул. Полковая №20-26, ул. Курортная №1-9,2-18, ул. Солнечная №1-5

В связи с проведением ремонтных работ 19.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 08-30 до 12-00

ул. Ломоносова№2-48,1-27,ул. Ленина №8-28, 34-38,ул. Волкова№1-27

С 12-30 до 16-00

ул.Ленина№19-31, 40-68, 78-86, ул.Ломоносова№29-71, 52а-88, ул.Волкова№29-81, 2-80 ул.Крупская№1-9, 6, 33-39, 46-60, ул. Подгорная№9-13, 19-23, 16-28, 31-45,36,38,

ул. Горняков№2-38, 1-15, 15а

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник