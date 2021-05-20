ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 мая

Горняк22
18 часов Ago

18 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 мая

В связи с проведением ремонтных работ 18.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Волкова №47-61, 58-70,  ул.Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33

С 13-00 до 17-00

ул.Чернышевского№7-43

В связи с проведением ремонтных работ 19.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 11-00

ул. Маяковского №63-69, ул. Уральская №1а

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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