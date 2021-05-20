Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 мая
18 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 18-19 мая
В связи с проведением ремонтных работ 18.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 17-00
ул. Волкова №47-61, 58-70, ул.Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33
С 13-00 до 17-00
ул.Чернышевского№7-43
В связи с проведением ремонтных работ 19.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 11-00
ул. Маяковского №63-69, ул. Уральская №1а
В графике отключений возможны небольшие изменения.