ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 17-19 июля

Горняк22
11 часов Ago

17 Июля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 17-19 июля

 В связи с проведением ремонтных работ 17.07.21 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

      С 09-00 до 10-30

ул. Стрижкова № 19-35, 60-92

      С 10-30 до 12-00

ул. М.Горького№1-39,4-36, ул. Чапаева 11

     С 13-00 до 14-30

ул.40 лет Октября №1-33,2-24, ул. Барнаульский Тр-т, 28, ул. Пугачева 4,4а,4Б

            В связи с проведением ремонтных работ 18.07.21 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

     С 09-00 до 10-30

ул. Фрунзе №13-53, 28. ул. Достоевского №7,9.8

     С 10-30 до 12-00

ул. Ползунова №1-19, 2-22, ул. Пугачева №45-53

            В связи с проведением ремонтных работ 19.07.21 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

     С 08-30 до 09-30

ул. Маяковского №19-61,71,24-52, ул. Шумакова №34-46, 23-25, ул. Достоевского №1-3

   С 10-00 до 11-00

ул. Маяковского №68,89-95, ул. Л. Толстого № 53-55

   С 11-10 до 12-20

ул. Комсомольская 5-37, 22-42, ул. Фрунзе 14-64

   В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

Горняк22: Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

Горняк22
11 часов Ago
Обвиняемый в убийстве барнаульского участкового Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Сейчас следователи продолжают расследование убийства, выясняют все обстоятельства. В...

Читать по теме:

ВТОПЕ: