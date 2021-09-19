Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 16-23 сентября

15 Сентября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 16-23 сентября

В связи с проведением ремонтных работ 16.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул.Нахимова№18-50,1-29, ул.Демидовская№1-15

В связи с проведением ремонтных работ 22.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 11-00 до 17-00

ул. Кирова №64-85,53-75,40,35-51,48-62,1-31,2-46 пер. Сибирский №1-11, ул. Тронова№24-31,10а,10-25,1-7,2-8,9 ул. Стрижкова№32, 34,1-30, пер. Мирный 1-10, ул.Чернышевского№7-43, 79-87,45-77,10а,10-40,42-52,89, Целинная №1-15,2-14, Тракторная №1-9,2-12, ул.Заречная№8, 8а, 10г, 8г, 8д,2-6,1-31,10., ул. Анатолия №59-87, 66-94, ул. Ленина№79-93, ул. Школьная №2-6, 1-11; ул. Геофизиков №2, 1-19, ул. Шестакова №1-11, 2-8; ул. Юбилейная №1-15, 2-16, ул. Новая №1-15; 2-24, ул. Молодежная №2-26,1-25, ул. Ползунова №53-117, 64-150, ул. Партизанская №1-23, 4-42, пер.Прудской№2-22, ул.Полковая№2-26,1-7, ул.Нахимова№2-50, 1-29, пер.Плотинский№2-8,1, ул. Демидовская№ 1-15, ул. Чкалова №1-47,2-60, ул. Курортная №1-9,2-18,32, ул. Дачная№ 3,5,11-25,

.Солнечная №1-21, ул. Фролова№33-59, 20-46, ул. Пионерская№19-37, ул. Пушкина №№1-21, 2-16, ул. Лермонтова №№1-15, 2-22, ул. Шумакова №№30-17, ул. Маяковского №№1-3, 2-8, ул. Шумакова №№18-28, 13-15,ул.Коммунальная №№1-33, 2-26,ул.Семипалатинская №№7-13, 16-22,пер.Горный №№19-31, 4-8

В связи с проведением ремонтных работ 23.09.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 11-00 до 17-00

ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20, ул. Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Мельничная №1-43,8-68, Третьяковский тракт №3А, 2-14, ул. Калашникова №1-23, 2-20, пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32-36, 45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22.

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник