Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 15-23 апреля

14 Апреля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 15-23 апреля

В связи с проведением ремонтных работ 15.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 15-00

ул. Горняков №19-33,40-50

С 15-00 до 17-00

ул. Крупская №2-32,11-21

В связи с проведением ремонтных работ 16.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 16-00

ул. Шумакова №№18-28, 13-15, ул. Коммунальная №№1-33, 2-26 ул. Семипалатинская №№7-13, 16-22, пер. Горный №№19-31, 4-8, т

В связи с проведением ремонтных работ 19.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Шумакова №10-16, пер. Горный№9-15,2-4а, Семипалатинская 12

С 13-00 до 16-00

ул. Крупской №34-44,23-25,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №52-56

В связи с проведением ремонтных работ 20.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул.Чернышевского№7-43, ул. Кирова №35-51, 48-62

С 13-00 до 16-00

ул. Тронова №1-9, 2-8, ул. Кирова №2-46, 1-31.

В связи с проведением ремонтных работ 22.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Ползунова №95-117, 116-150, ул. Партизанская №19-23,18-42

С 13-00 до 16-00

ул. К.Маркса №1,3; ул. Щорса №9, ул. Свердлова №1-7,

В связи с проведением ремонтных работ 23.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Ленина №86-128, ул. Волкова №77, 86-100; 83-93

С 13-00 до 16-00

ул.Ленина19-31,40-48 ул.Ломоносова29-31, ул.Волкова№29, 31-49, 2-50 ул.Крупская№1-9,6

В графике отключений возможны изменения.

Змеиногорский вестник