Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 15-17 марта

15 Марта 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 15-17 марта

В связи с проведением ремонтных работ 15.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

C 09-00 до 12-00

ул. Ломоносова№1-33, 2-46, ул. Ленина №8-28, ул. Волкова№1-27

С 13-00 до 15-00

ул. К. Маркса №70-88,77,79

В связи с проведением ремонтных работ 16.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Кирова №64-85, пер. Сибирский №1-11, ул. Тронова №24-31, ул. Стрижкова №32, 34

C 13-00 до 17-00

ул. Мамонтова№ 3/1,11-39,6-16,24-40, ул. Анатолия№ 21а

В связи с проведением ремонтных работ 17.03.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 12-00

ул. Ленина №86-128, ул. Волкова №77, 86-100, 83-93

С 13-00 до 17-00

ул. Громова №1-9,2-1-16; ул.Щорса№13-19,2-12, ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16, Некрасова№1-21,2-11. Маяковского№ 5-13, 10-24, Шумакова19-23, ул. Фрунзе №2-90, 1-93, ул.Достоевского №7,9.8,4,5,6,1-3, Л. Толстого 2,14,10-36,1-55

ул. Комсомольская №66-74, 61-69, 39-59,44-60,71-105,76-110 пер. Янтарный №2-6,1-7

ул. Плотинская №1-51, ул. В. Интернационалистов №2-14,1-25

ул. Маяковского №19-83,24-64,68,89-95

ул. Уральская 1а,2-44,3-23, ул. Набережная №95-105

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник