Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 14-20 августа

15 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 14-20 августа

В связи с проведением ремонтных работ 14.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 13:00

ул. Алтайская №1-23,2-24. Ул. Караульная №8-28,11-27. ул. Дальняя №1-13,14-32

С 15:00 до 16:30

ул. М.Горького№1-39,4-36 Чапаева 11

В связи с проведением ремонтных работ 16.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 17:00

ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56

В связи с проведением ремонтных работ 17.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13:00 до 17:00

ул. Горняков № 18,24-38,13-15,15а, ул. Подгорная №9-13,19-23,16-28

С 09:00 до 12:00

ул. Кирова №1-31

В связи с проведением ремонтных работ 18.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 12:00

ул. Партизанская №19-23,18-42, ул. Ползунова №95-150

с 13:00 до 17:00

пер. Северный №9-15, Заводской 10-10а

В связи с проведением ремонтных работ 19.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 12:00

ул. Волкова №47-81, ул.Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33, ул. Ломоносова №59-71, 62-88, ул. Ленина №78-86

с 13:00 до 17:00

ул. Маяковского №62-95 ул. Л. Толстого №41-69, ул. Уральская 1а

В связи с проведением ремонтных работ 20.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09:00 до 12:00

ул. Мельничная №1-68, АЗС-20, Третьяковский тракт №3А, 2-14, ул. Калашникова №1-23, 2-20, пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32,34,36, 45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник