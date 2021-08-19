Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 14-20 августа
15 Августа 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 14-20 августа
В связи с проведением ремонтных работ 14.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09:00 до 13:00
ул. Алтайская №1-23,2-24. Ул. Караульная №8-28,11-27. ул. Дальняя №1-13,14-32
С 15:00 до 16:30
ул. М.Горького№1-39,4-36 Чапаева 11
В связи с проведением ремонтных работ 16.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09:00 до 17:00
ул. Крупской №34-44,27а-31 ул. Подгорная №15-17 ул. Волкова №56
В связи с проведением ремонтных работ 17.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 13:00 до 17:00
ул. Горняков № 18,24-38,13-15,15а, ул. Подгорная №9-13,19-23,16-28
С 09:00 до 12:00
ул. Кирова №1-31
В связи с проведением ремонтных работ 18.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09:00 до 12:00
ул. Партизанская №19-23,18-42, ул. Ползунова №95-150
с 13:00 до 17:00
пер. Северный №9-15, Заводской 10-10а
В связи с проведением ремонтных работ 19.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09:00 до 12:00
ул. Волкова №47-81, ул.Крупская33-39, 46-60, ул. Подгорная №25-33, ул. Ломоносова №59-71, 62-88, ул. Ленина №78-86
с 13:00 до 17:00
ул. Маяковского №62-95 ул. Л. Толстого №41-69, ул. Уральская 1а
В связи с проведением ремонтных работ 20.08.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09:00 до 12:00
ул. Мельничная №1-68, АЗС-20, Третьяковский тракт №3А, 2-14, ул. Калашникова №1-23, 2-20, пл. Разведчиков №2-26,3-21, ул. Пугачева №32,34,36, 45-53, ул. Ползунова №1-19, 2-22
В графике отключений возможны небольшие изменения.