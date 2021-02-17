Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

13 Февраля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

В связи с проведением ремонтных работ 13.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 11-00

ул. 40 лет Октября №35-71,26-58, Барнаульский тр-т 58-70

  С 13-00 до 15-00

Ул. Алтайская, №№ 1-23, 2-24. Ул.  Караульная, №№ 8-28, 11-27, Ул. Дальняя, №№ 1-13, 14-32.

В связи с проведением ремонтных работ 15.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 12-00

Ул. К. Маркса, №№ 8-50. Ул. Громова, №№ 11-43, 18-40.

  С 13-00 до 17-00

пер.Прудской№2-22 ул.Полковая№2-18,1-7, ул.Нахимова№2-16;пер.Плотинский№2-8,1

В связи с проведением ремонтных работ 16.02.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

  С 09-00 до 12-00

ул. Пушкина №№1-21, 2-16, ул. Лермонтова №№1-15, 2-22, ул. Шумакова №№30-17, ул. Маяковского №№1-3, 2-8

  С 13-00 до 17-00

ул. Горняков №2-16,20-22,1-11 ул. Подгорная № 33,36,37,38

В графике отключений возможны небольшие изменения.

 

Змеиногорский вестник

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