Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 12-14 апреля

9 Апреля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 12-14 апреля

В связи с проведением ремонтных работ 12.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 08-30 до 12-00

ул. Анатолия №59-87, 66-94, ул. Ленина№79-93

ул. Заречная№ 2-6,1-31,8,8а,8г,8д,10,10г

С 12-00 до 17-00

ул. Заречная№ 2-6,1-31,8,8а,8г,8д,10,10г

В связи с проведением ремонтных работ 13.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 12-00 до 17-00

Некрасова№1-21,2-11. Маяковского№ 5-13, 10-24. Шумакова19-23

ул. Фрунзе №13-53,28, 14-64, 2-12,1-11, 66-76,55-65, 76-90,67-89,91-93, ул. Достоевского №7,9.8,4,5,6,1-3Л. Толстого 2,14, 1-23,10-36,25-31,35-41,41-51,53-55

ул. Комсомольская №66-74, 61-69, 39-59,44-60,71-105,76-110 пер. Янтарный №4-6,1-7,2

ул. Плотинская №1-11,15,13,17-49,51, ул. В. Интернационалистов №2-14,1-25

ул. Маяковского №19-61,71,24-52,54-60,73-77,62,64,79-83,68,89-95,63-69

ул. Уральская 1а,2-44,3-23, ул. Набережная №95-105

В связи с проведением ремонтных работ 14.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 12-00 до 17-00

ул. Калинина №5-83, 4-60, ул. Нагорная 2-18, ул. Советская №1-33,6-34

ул.Щорса№9-51,2-54, ул. Набережная №7-15,8-16; ул. Чапаева №1-5,2-16,13 ул. Свердлова №1-69,4-52

Ул. Чапаева, №№ 9-41. Ул. М. Горького №2-36, 1-39, Ул. Караульная, №№ 1-27, 2 -28. Ул. Дальняя №№ 2-32, №1-13.

Ул. Набережная, №№ 23-91, 18-56, №81а, ул. Алтайская №1-23,2-24, ул. С Лазо №1-39,2-36

В связи с проведением ремонтных работ 15.04.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 08-30 до 12-00

ул. Заречная№ 2-6,1-31,8,8а,8г,8д,10,10г

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник