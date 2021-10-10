Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 11-15 октября

8 Октября 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 11-15 октября

В связи с проведением ремонтных работ 11.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

Барнаульский тр-т 2-46, ул.40 Лет Октября 49,51

В связи с проведением ремонтных работ 12.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 13-00

ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20

В связи с проведением ремонтных работ 12.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул. Ленина 19-86,62а, ул. Ломоносова 29-88,52а,Ул. Волкова 2-50,29-81, ул. Крупская 1-60,27а ул. Подгорная 1-45,2-14, ул. Горняков №18-50,15а,2-16,

В связи с проведением ремонтных работ 13.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 17-00

ул. Ползунова №107-117, 116-150

В связи с проведением ремонтных работ 14.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул. Тронова, №№ 31-67, 28-36. Пер. Сибирский, №2, №4. Пер. 250 лет Змеиногорску, №№ 1-17, 2-4. Ул. Кирова, №№ 87,86-98. Ул. Стрижкова, №№ 5,9-17,34-54,60-92,19-35, ул. Пугачёва 9-31,35-43,12-18,24-30,20,22,10, ул. Анатолия 2-4,24а,1-19,4-40,21-57,42-64, ул. Мамонтова 1,1а,5-9,2-4,3/1,11-39,6-16,24-40,41-47,42,Барнаульский тр-т 1-55,2-46,28,58-70, ул. 40 Лет Октября 49,51,1-33,2-24,35-71,26-58,52,50, ул. Ленина 35-41,70-76,51,53,45-49,59,61,55,55а,57,63-67,69

В связи с проведением ремонтных работ 15.10.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

ул. Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. Комсомольская№ 1-3, 2-20

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник