Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 11-14 мая

11 Мая 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 11-14 мая

В связи с проведением ремонтных работ 11.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 12-00 до 17-00

Некрасова№1-21,2-11. Маяковского№ 5-13, 10-24, Шумакова№19-23

ул. Фрунзе №1-93, 2-90, ул. Достоевского № 1-9,2-8, Л. Толстого№ 2-36, 1-55

ул. Комсомольская №66-74, 61-69, 39-59,44-60,71-105,76-110 пер. Янтарный №2-6,1-7

ул. Плотинская №1-51, ул. В. Интернационалистов №2-14,1-25

ул. Маяковского №19-61,71,24-52,54-60,73-77,62,64,79-83,68,89-95,63-69

ул. Уральская 1а,2-44,3-23, ул. Набережная №95-105

В связи с проведением ремонтных работ 12.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул. Анатолия №59-87, 66-94, ул. Ленина№79-93, ул. Заречная№ 2-10,1-31

В связи с проведением ремонтных работ 13.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 13-00 до 17-00

ул. Нагорная №1-17, 20-32,ул.Советская №35-53, 71,38-60

В связи с проведением ремонтных работ 14.05.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 09-00 до 16-00

ул.Ползунова№21-51, 24-62, С. Разина 54,56,58.

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник