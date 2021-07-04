ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 1-2 июля

Горняк22
10 часов Ago

1 Июля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 1-2 июля

 В связи с проведением ремонтных работ 01.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 10-30

ул. Ленина №98-128, ул. Волкова №86-100; 83-93

    В связи с проведением ремонтных работ 02.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

   С 09-00 до 16-00

ул. Фролова №1-31, 2-14, ул. Пионерская №1а, 1-17

В графике отключений возможны небольшие изменения.

Змеиногорский вестник

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