Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 1-2 июля
1 Июля 2021 Внимание! Отключение электроэнергии 1-2 июля
В связи с проведением ремонтных работ 01.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 10-30
ул. Ленина №98-128, ул. Волкова №86-100; 83-93
В связи с проведением ремонтных работ 02.07.2021 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
С 09-00 до 16-00
ул. Фролова №1-31, 2-14, ул. Пионерская №1а, 1-17
В графике отключений возможны небольшие изменения.