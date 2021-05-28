Змеиногорск: Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19

26 Мая 2021 Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19 Обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев, передает Telegram-канал «Подъем».

«Работник может отказаться [делать прививку]. Это его право. У нас же вакцинация добровольная. Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей», — сказал он.

Власти отмечают, что по указанию работодателя жители республики должны подойти в прививочный пункт, чтобы вакцинироваться или написать отказ. По словам Ноева, в случае отказа от вакцинации, никто не будет наказывать работника.

Позже якутские власти обновили релиз о массовой вакцинации, изъяв слово «обязательная».

Ранее стало известно, что 19 мая главный санитарный врач республики подписал постановление об обязательной иммунизации жителей. Глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить этот процесс. За необоснованный отказ от прививки сотрудника могут не допустить к работе, а его руководство оштрафуют минимум на 200 тысяч рублей. Требование касается как государственных организаций, так и частных предпринимателей.

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Змеиногорский вестник