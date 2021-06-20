Змеиногорск: Власти Алтайского края рассмотрят возвращение ковидных ограничений

17 Июня 2021 Власти Алтайского края рассмотрят возвращение ковидных ограничений Власти Алтайского края намерены обсудить вопрос возвращения ковидных ограничений в регионе на фоне подъема заболеваемости. Об этом пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев сообщил ИА «Банкфакс».

«Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер», – цитирует ресурс представителя правительства.

Негреев напомнил, что в регионе не снимался режим повышенной готовности, а в ковидных госпиталях уже разворачивают дополнительные места. Он также отметил, что главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости – это соблюдать санитарные правила и проходить вакцинацию.

В Алтайском крае в последние дни наблюдается рост числа заболевших. Так, 17 июня было выявлено 76 новых случаев (против 56 в начале месяца). При этом эксперты отмечают, что в регионе ухудшается соблюдение масочного режима, а темпы прививочной кампании остаются низкими.

В то же время в Москве и в ряде регионов России вводятся новые запреты, связанные с резким ростом распространения COVID-19.

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Змеиногорский вестник