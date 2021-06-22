Змеиногорск: Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры

18 Июня 2021 Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры Власти Алтайского края планируют ужесточить меры ограничения, вызванные пандемией коронавируса. В частности, участники прошедшего 18 июня в правительстве региона заседания высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной иммунизации населения, занятого в отдельных сферах экономики.

Как сообщает пресс-служба правительства, внеплановое заседание оперштаба по профилактике и контролю распространения COVID-19 провёл губернатор Виктор Томенко.

«Вынужден собрать внеплановое заседание нашего оперативного штаба в полном составе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдёт до нашего региона», – отметил Виктор Томенко.

С докладами выступили глава регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко и министр здравоохранения Алтайского края.

Пащенко отметила, что в течение последних нескольких недель отмечается рост числа заразившихся. Чаще всего новые случаи отмечают в Барнауле близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. По её словам, отмечается тенденция к снижению возраста заболевших. В основном это люди от 18 до 49 лет. Из общего числа инфицированных 92% пациентов переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Глава ведомства отметила, что специалисты изучат вопрос об обязательной иммунизации некоторых групп граждан, которые заняты в определённых отраслях экономики и сферах деятельности.

Руководитель Минздрава Дмитрий Попов доложил, что в крае вновь наращивают объём коечного фонда. За последние две недели число коек увеличили на 500, до 1300. Идёт рост обращений в скорую помощь – в последние сутки количество вызовов в Барнауле выросло с 800 до 1100 в сутки. Отмечается нехарактерная картина по заболеваемости ОРВИ и пневмониями для мая-июня.

Попов отметил, что в крае работают 10 КТ-центров, есть достаточные запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников и лекарственных препаратов для лечения больных. Постепенно растёт количество желающих пройти вакцинацию. За предыдущие сутки обратилось более 4 тысяч человек, тогда как до этого было порядка 2 тысяч обращений в сутки.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничений. Томенко поручил проработать вопрос об отмене массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек – путем изменения форматов или полного запрета.

Также губернатор поставил перед Минфином и Минздравом задачу увеличить объемы тестирования в 2,5-3 раза. Кроме того, особое внимание обратили и на вакцинацию. По словам Попова, в крае сейчас есть возможность организовать иммунизацию до 15 тысяч человек в день.

Как отметили в пресс-службе, изменения в указ губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» будут приняты в начале следующей недели.

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Змеиногорский вестник