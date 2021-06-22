ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры

Горняк22
10 часов Ago

18 Июня 2021 Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры Власти Алтайского края планируют ужесточить меры ограничения, вызванные пандемией коронавируса. В частности, участники прошедшего 18 июня в правительстве региона заседания высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной иммунизации населения, занятого в отдельных сферах экономики.

Как сообщает пресс-служба правительства, внеплановое заседание оперштаба по профилактике и контролю распространения COVID-19 провёл губернатор Виктор Томенко.

«Вынужден собрать внеплановое заседание нашего оперативного штаба в полном составе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдёт до нашего региона», – отметил Виктор Томенко.
С докладами выступили глава регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко и министр здравоохранения Алтайского края.

Пащенко отметила, что в течение последних нескольких недель отмечается рост числа заразившихся. Чаще всего новые случаи отмечают в Барнауле близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. По её словам, отмечается тенденция к снижению возраста заболевших. В основном это люди от 18 до 49 лет. Из общего числа инфицированных 92% пациентов переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Глава ведомства отметила, что специалисты изучат вопрос об обязательной иммунизации некоторых групп граждан, которые заняты в определённых отраслях экономики и сферах деятельности.

Руководитель Минздрава Дмитрий Попов доложил, что в крае вновь наращивают объём коечного фонда. За последние две недели число коек увеличили на 500, до 1300. Идёт рост обращений в скорую помощь – в последние сутки количество вызовов в Барнауле выросло с 800 до 1100 в сутки. Отмечается нехарактерная картина по заболеваемости ОРВИ и пневмониями для мая-июня.
Попов отметил, что в крае работают 10 КТ-центров, есть достаточные запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников и лекарственных препаратов для лечения больных. Постепенно растёт количество желающих пройти вакцинацию. За предыдущие сутки обратилось более 4 тысяч человек, тогда как до этого было порядка 2 тысяч обращений в сутки.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничений. Томенко поручил проработать вопрос об отмене массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек – путем изменения форматов или полного запрета.

Также губернатор поставил перед Минфином и Минздравом задачу увеличить объемы тестирования в 2,5-3 раза. Кроме того, особое внимание обратили и на вакцинацию. По словам Попова, в крае сейчас есть возможность организовать иммунизацию до 15 тысяч человек в день.

Как отметили в пресс-службе, изменения в указ губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» будут приняты в начале следующей недели.
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Змеиногорский вестник

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