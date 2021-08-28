Змеиногорск: Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

25 Августа 2021 Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России У России впервые в истории есть шанс решить жилищный вопрос, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации «Дом.РФ» Виталием Мутко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач.

«Но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом», – сказал Путин.

Напомним, в 2020 году президент уже заявлял о возможности российских властей впервые за всю историю «кардинально решить жилищный вопрос в стране».

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Как вариант есть такое предложение

Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести налоговый вычет на аренду квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения могут быть внесены в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Представители Минстроя уверены в том, что данная мера поможет рынку аренды жилья.

«Большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жильё в России практически отсутствует», – сказано в проекте.

В министерстве также предложили создать механизмы поддержки для коммерческих арендных проектов с предоставлением ипотеки, а также сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилья в собственность.

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Змеиногорский вестник