Змеиногорск: Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

9 Сентября 2021 Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Президент России Владимир Путин 9 сентября подписал указ о присвоении звания Героя России погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», – сказано в документе.

Напомним, что, по официальной информации, Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Амител

Змеиногорский вестник