Змеиногорск: Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

11 Ноября 2021 Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата Министерства, которым Указом Президента Российской Федерации присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, Владимир Колокольцев подчеркнул:

«Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка».

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия:

«История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу».

Также Министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии:

«Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам».

Кроме того, на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях.

Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.

Также начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поздравил сотрудников органов внутренних дел края с профессиональным праздником.

10 ноября поздравления были адресованы всем, кто избрал своей профессией охрану порядка, защиту прав и свобод граждан от преступных посягательств.

«Ни для кого не секрет, что служба в полиции связана с огромной ответственностью и постоянным риском для жизни. К сожалению, в наших рядах бывают потери. На мемориале Славы органов внутренних дел Алтайского края золотыми буквами выбито более 500-т фамилий погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем помнить о сотрудниках, которые пожертвовали жизнью, выполняя служебно-боевые задачи. Наш долг — оказывать всестороннюю помощь членам семей погибших», — отметил, обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел региона, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Приказом начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю 17 сотрудников были награждены нагрудным знаком «Отличник полиции», 107 — Почетными грамотами Главного управления и 42 — благодарностями начальника Главка.

Поздравления в этот день были адресованы не только сотрудникам полиции, но и жителям края, которые внесли наиболее активный вклад в оказание помощи — люди с активной гражданской позицией в течение года не раз оказывали помощь полицейским в раскрытии противоправных деяний, задержании подозреваемых в совершении преступлений, розыске без вести пропавших лиц.

Артисты культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю записали праздничное музыкальное поздравление.

Змеиногорский вестник