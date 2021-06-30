Змеиногорск: Вирусолог назвал три причины рекордного всплеска COVID-19 в России

28 Июня 2021 Вирусолог назвал три причины рекордного всплеска COVID-19 в России В рекордном всплеске заражений коронавирусом в России виноваты те, кто пренебрегает мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского варианта коронавируса. Эти три причины в интервью «Ленте.ру» назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

«Год назад весной все были напуганы, настороженны и масками пользовались. И реально это привело к тому, что эпидемия притихла», — отметил вирусолог. Он считает, что в жители Москвы очень сильно расслабились из-за смягчения ограничений.

К причинам возникновения рекордного роста заболеваний Нетесов причислил вакцинацию на уровне всего 12-13 процентов, чего недостаточно для появления коллективного иммунитета.

«И третье — это то, что в Россию попал индийский вариант SARS-CoV-2, который значительно быстрее и эффективнее распространяется. Репродуктивное число (сколько человек в среднем заражает один болеющий, — прим. «Ленты.ру») для старого штамма все-таки было в районе двух-трех. А этот, судя по всему, имеет репродуктивное число пять-шесть».

В заключении специалист выразил надежду на то, что этот подъем заболевания не будет столь же продолжительным, как предыдущие.

«По цифрам ежедневно выявляемых больных третья, текущая волна пандемии, уже почти такая же, как и та, что была зимой. Единственное, у нас довольно много людей эту инфекцию уже перенесли, также есть небольшая группа вакцинированных», — отметил вирусолог.

Ранее Нетесов назвал профессию, работники которой больше всего подвержены заболеванию COVID-19. По его словам, сотрудники ритуальной сферы в два-три раза больше подвержены заражению коронавирусом, чем медики.

https://lenta.ru/news/2021/06/28/tretyavolna/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Змеиногорский вестник