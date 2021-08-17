Змеиногорск: Виктор Томенко сыграл в баскетбол и поздравил жителей региона с Днём физкультурника

14 Августа 2021 Виктор Томенко сыграл в баскетбол и поздравил жителей региона с Днём физкультурника Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава регионального Минспорта Алексей Перфильев поздравили жителей края с Днём физкультурника. Поздравление опубликовала пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что число жителей, которые занимаются спортом, в Алтайском крае постоянно растёт. Для того чтобы всё больше людей вели здоровый образ жизни, местные власти постоянно работают над созданием и улучшением материально-технической базы.

Виктор Томенко поблагодарил тренеров и спортсменов за то, что представители Алтайского края показывают хорошие результаты, а также отметил, что в регион начинают приходить большие международные соревнования.

https://www.amic.ru/news/487830/

А мы поздравляем всех спортсменов и любителей физкультуры и спорта с праздником!!!

Змеиногорский вестник