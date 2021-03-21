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Алтайский край

Змеиногорск: Виктор Томенко подписал постановление о субсидиях на сжиженный газ

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

18 Марта 2021 Виктор Томенко подписал постановление о субсидиях на сжиженный газ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Постановление принято с целью недопущения значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа в край, – уточнили в пресс-службе краевых властей. – Документ определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с ростом биржевой стоимости сжиженного газа».

Напомним, в 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас её цена увеличилась почти до 30 тысяч.

Это поставило компанию «Алтайкрайгазсервис» в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно. А проработать ещё полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет. 

Амител

Змеиногорский вестник

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