Змеиногорск: Виктор Томенко отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку снега

30 Марта 2021 Виктор Томенко отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку снега Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке улиц от снега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вчера на оперативном совещании правительства Алтайского края губернатор потребовал от муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья

По словам главы региона, ситуация с уборкой снега и наличием водных преград из-за его таяния в большинстве населённых пунктов края неудовлетворительная. Он отметил, что прошёлся по Барнаулу, и если на центральных улицах «как-то более-менее», но не без вопросов, то во дворы «заглянуть прямо страшно».

Похожую картину губернатор увидел в Новоалтайске. Кроме того, через соцсети он получает информацию от жителей Бийска, Рубцовска и других населённых пунктов.

«Складывается впечатление, что в наших городах и сёлах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск. Значит, он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплён ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа», – сказал Виктор Томенко.

В качестве поручения губернатора мы запросили информацию от главы Змеиногорского района. И вот как прокоментировал ситуацию Евгений Фролов, глава Змеиногорского района:

— Замечания Виктора Петровича Томенко совершенно справедливы. Но мы ведем постоянную расчистку улиц от снега в городе Змеиногорске и во всех поселениях в параметрах средств, имеющихся в бюджете и поступающих из дорожного фонда. Согласно мониторингу синоптиков зимой и в марте 2021 на территории района выпало на 11% меньше осадков, по сравнению с зимним периодом 2020 года, в котором мы жили в условиях ЧС. Обсудив проблему, администрация района планирует обращаться в правительство края с просьбой о выделении дополнительных средств для финансирования данных работ.

Редакция «ЗВ» проводит ежедневный мониторинг работ по расчистки улиц от снега, наледи. А на следующей неделе журналисты предлагают провести «круглый стол» по вопросам финансирования работ, качества расчистки улиц и т.д. с органами власти, подрядчиками и общественностью района. Дату сообщим позже.

Змеиногорский вестник