Змеиногорск: Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь

2 Сентября 2021 Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь

Сентябрь обещает быть очень непростым месяцем для всего мира, считают астрологи. По их мнению, прежде всего нас ждут финансовые трудности. Мол, виноват во всём Меркурий, который займёт в первый месяц осени крайне неудачное положение, пишет DailyHoro. А к концу сентября планета станет ещё и ретроградной: тогда, предупреждают эксперты, будет совсем тяжело. Тем не менее представители каждого из знаков Зодиака смогут найти возможность преодолеть трудности, успокаивают астрологи. А некоторые смогут даже разбогатеть, сменить работу или найти любовь. Рассказываем, каким знакам Зодиака больше всего повезёт в сентябре 2021 года.

1

Овны. Соблюдайте осторожность

Фото: pixabay.com

Овнам в сентябре следует быть крайне осторожными. Астрологи предупреждают, что представителей знака ждёт множество проблем и неурядиц. Причём трудности могут поджидать за каждым углом: и в финансах, и на работе, и в личной жизни. Чтобы избежать трудных последствий, астрологи советуют не забывать о балансе. Представителям знака следует обрести внутреннюю гармонию: больше времени уделить своим хобби и саморазвитию. А к любым, даже не самым важным решениям, астрологи советуют подходить крайне взвешенно.

В конце месяца нужно позаботиться о своём здоровье. Если верить звёздам, в это время у Овнов велик риск заболеть. Поэтому лучше пройти обследование у врача, если вы что-то у себя заподозрили.

2

Тельцы. Ловите шанс

Фото: pixabay.com

Тельцам астрологи советуют, наконец, перестать бесконечно строить планы и рассуждать о возможных сценариях. Сентябрь, если верить звёздам, – отличное время, чтобы начать действовать. В конце концов, ни к чему нельзя быть готовым на сто процентов. А вот упустить шанс – запросто. По словам астрологов, если Тельцы не начнут воплощать свои планы в сентябре, то и вовсе могут их никогда не осуществить.

А если вы не знаете, с чего начать, специалисты советуют сначала заняться насущными делами. Решив текущие проблемы, вы почувствуете уверенность и охотнее возьмётесь за новые проекты. «Глаза боятся, а руки делают», – девиз Тельцов на сентябрь 2021 года.

3

Близнецы. Уходите в вираж

Фото: pixabay.com

А вот у Близнецов в сентябре, если верить гороскопу, всё будет не так плохо. Астрологи обещают, что первый месяц осени станет для представителей знака поворотным. Но вот в какую сторону изменится жизнь, зависит только от вас. Близнецы, которым хватит смелости и уверенности в своих силах, смогут даже, казалось бы, неприятную ситуацию использовать себе во благо.

Другими словами, настало время кардинально поменять направление, по котором вы двигаетесь. И астрологи уверяют, что у вас обязательно должно получиться. И там, где, казалось бы, вас поджидала беда, вы сможете найти начало для чего-то нового: в любви, карьере и финансах. А в конце месяца астрологи советуют Близнецам побаловать себя дорогостоящей покупкой. Звёзды уверяют, что вы не пожалеете о потраченных деньгах.

4

Раки. Включите эгоиста

Фото: pixabay.com

Раки привыкли сомневаться в собственных силах и постоянно искать одобрение со стороны. По словам астрологов, в сентябре нужно будет изменить этот образ жизни. Вместо того чтобы ждать похвалы от окружающих, следует немного побыть эгоистом. Работать, конечно, нужно, но особое внимание следует уделить отдыху. Это поможет наполниться силами, энергией и вдохновением.

И не нужно переживать, что кто-то назовёт вас лентяем. Лучше отдохните, как следует, а затем приступайте к новым смелым проектам. В итоге окружающие будут вынуждены признать, что вы всё сделали правильно.

5

Львы. Медитируйте

Фото: pixabay.com

Для Львов сентябрь пройдёт под знаком депрессии и переживаний. Негативные мысли – главный враг, с которым представителям знака придётся бороться осенью. Иногда вам будет казаться, что вы вообще занимаетесь не тем, чем на самом деле должны. Астрологи уверяют, что лучше всего с депрессией помогут бороться отдых и духовные практики.

Главное – научиться прислушиваться к себе. Если какой-то проект изначально вам не по душе, то лучше сразу от него отказаться, если есть такая возможность. Сосредоточившись на том, что вам действительно нравится, вы сможете провести сентябрь продуктивно. А если совсем ничего не клеится, возьмите небольшой отпуск. Астрологи уверяют, что звёзды, на самом деле, будут готовы помочь вам в делах. Главное – самому подходить к ним с умом.

6

Девы. Не бойтесь перемен

Фото: pixabay.com

Для Дев в сентябре наступит настоящее время перемен. Звёзды сложатся так, что многие будут просто вынуждены сменить место работы. Одни уволятся, другие отправятся в длительную командировку, а третьи вообще начнут познавать новое ремесло. И в этом, уверяют астрологи, нет ничего страшного. Во-первых, для Дев эти изменения станут движением вперёд. А во-вторых, представители знака всегда умели быстро и удачно приспособиться к новым условиям. А потому вы обязательно сумеете извлечь наибольшую выгоду из происходящих изменений.

7

Весы. Собирайтесь в отпуск

Фото: pixabay.com

Непростой сентябрь предстоит пережить и Весам. Проблемы в делах будут преследовать представителей знака весь месяц. Из-за этого у вас может испортиться настроение: вроде ничего страшного не случилось, но и проекты особо не двигаются. Астрологи уверены, что нужно поискать поддержки у окружающих. Весы, которые не постесняются обратиться за помощью к близким, запросто справятся со всеми неурядицами.

А вот к критике со стороны других людей Весы будут наиболее уязвимы. И одно неосторожное слово от близкого человека сможет здорово подкосить вашу уверенность в себе. Помните, что лучше, чем вы, вас всё равно никто не знает. И не стоит принимать за чистую монету всё, что вам говорят.

В конце месяца астрологи советуют больше времени уделять себе. Возможно, стоит даже уйти в отпуск.

8

Скорпионы. В этом месяце вы всегда правы

Фото: pixabay.com

Скорпионам, похоже, не о чем переживать. Астрологи называют их главными везунчиками сентября 2021 года. Пока все мучительно переживают перемены, у Скорпионов наступит самое благоприятное время в году. Представители знака с лёгкостью будут начинать новые дела и заводить очень полезные знакомства. Главное – не закрываться от чего-то нового в жизни, а стараться извлечь из этого пользу.

Даже если окружающие уверяют вас, что вы не правы и совершаете ошибку, не спешите сворачивать свои масштабные проекты. Если интуиция подсказывает, что вы всё делаете правильно, – продолжайте. Тогда к концу месяца вы получите не только удовлетворение, но и неплохую прибавку к финансам.

9

Стрельцы. Контролируйте эмоции

Фото: pixabay.com

У Стрельцов в сентябре может появиться немало врагов, предупреждают астрологи. И продвижению в делах будут мешать именно бесконечные конфликты с теми, кто не желает вам успеха. А вспыльчивым Стрельцам далеко не всегда удаётся сдержать свои эмоции и уйти от ненужного спора. В сентябре риск нарваться на плохие последствия после ссоры ещё больше, если верить звёздам.

Выход, по словам астрологов, следует искать в уединении. В работе Стрельцам лучше полагаться только на себя. Там, где всё зависит только от вас, никто вас точно не подведёт. Кроме того, больше времени нужно уделить своим близким и домашним делам. Возможно, небольшая поездка за город поможет Стрельцам обдумать свои проблемы и найти наилучшее решение.

10

Козероги. Просто терпите

Фото: pixabay.com

Козерогов в сентябре 2021 года везунчиками не назовёшь. Астрологи считают, что этому знаку зодиака в начале осени повезёт меньше всех. Их то и дело будут преследовать постоянные проблемы и неурядицы. И звёзды не дадут вам большого шанса обратить эти трудности себе во благо.

Единственный выход, по словам астрологов, – набраться терпения. Попробуйте разобраться, зависит ли от вас решение той или иной проблемы. И если вы никак не можете повлиять на ситуацию, следует просто её принять.

Астрологи уверяют, что все, даже самые неприятные изменения, в итоге обернутся для Козерогов чем-то хорошим. Просто случится это не в сентябре, а несколько позже.

11

Водолеи. Дерзайте и будьте смелее

Фото: pixabay.com

Перемены не обойдут стороной и Водолеев. Причём у представителей знака жизнь в сентябре может поменяться кардинально. Звёзды подарят Водолеям сразу несколько возможностей реализовать, казалось бы, абсолютно невыполнимые планы. Главное – увидеть свой шанс к большому успеху.

Плюс, отмечают астрологи, Водолеи склонны постоянно в себе сомневаться, что мешает им воплощать планы в жизнь. И сентябрь – отличное время, чтобы, наконец, перестать задавать себе лишние вопросы. Если интуиция подсказывает вам, что дело может обернуться удачей, стоит за него немедленно браться. И тогда Вселенная щедро наградит вас за смелость

12

Рыбы. Ищите вдохновение

Фото: pixabay.com

Рыбы в сентябре запросто могут впасть в затяжную депрессию. Они и без того не отличаются невозмутимостью, а с приходом осени могут с головой окунуться в меланхоличное настроение. Естественно, это скажется и на работе, и на личной жизни.

Чтобы не допустить беды, астрологи советуют Рыбам искать вдохновение в других людях. Не закрывайтесь от окружающих и смело заводите новые знакомства. Увидев, как преодолевают трудности другие, вы тоже, наконец, научитесь закрывать глаза на неурядицы.

Амител

Змеиногорский вестник