Змеиногорск: Весеннее равноденствие. Народные приметы на 20 марта 2021-го

20 Марта 2021 Весеннее равноденствие. Народные приметы на 20 марта 2021-го В 2021 году День весеннего равноденствия — 20 марта. В народной культуре эту дату считали особенной и связывали с ней множество примет.
Народные приметы на 20 марта 2021
Пасмурный день и вечернее похолодание – к заморозкам.
Синий горизонт 20-го марта обещает потепление.
Длинные сосульки на крышах – приметы богатого урожая льна.
Если в день весеннего равноденствия 2021 прилетели жаворонки, весна будет теплой. А вот появление зябликов означает нескорое отступление зимы.
Приснившийся 20-го марта сон сбудется спустя три года, верили в народе.
Если стоят морозы, стоит быть готовыми к еще сорока дням холода.
Если сделать на весеннее солнцестояние доброе дело, весь год будет удачным.
Источники — feast-guide.com и unian.ne
https://tolknews.ru/obsestvo/52699-vesennee-ravnodenstvie-glavnie-narodnie-primeti-na-marta-go
20 Марта 2021 Весеннее равноденствие. Народные приметы на 20 марта 2021-го В 2021 году День весеннего равноденствия — 20 марта. В народной культуре эту дату считали особенной и связывали с ней множество примет.