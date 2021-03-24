Змеиногорск: Весеннее равноденствие. Народные приметы на 20 марта 2021-го

20 Марта 2021 Весеннее равноденствие. Народные приметы на 20 марта 2021-го В 2021 году День весеннего равноденствия — 20 марта. В народной культуре эту дату считали особенной и связывали с ней множество примет.

Народные приметы на 20 марта 2021

Пасмурный день и вечернее похолодание – к заморозкам.

Синий горизонт 20-го марта обещает потепление.

Длинные сосульки на крышах – приметы богатого урожая льна.

Если в день весеннего равноденствия 2021 прилетели жаворонки, весна будет теплой. А вот появление зябликов означает нескорое отступление зимы.

Приснившийся 20-го марта сон сбудется спустя три года, верили в народе.

Если стоят морозы, стоит быть готовыми к еще сорока дням холода.

Если сделать на весеннее солнцестояние доброе дело, весь год будет удачным.

Источники — feast-guide.com и unian.ne

https://tolknews.ru/obsestvo/52699-vesennee-ravnodenstvie-glavnie-narodnie-primeti-na-marta-go

Змеиногорский вестник