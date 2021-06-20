Змеиногорск: Велосипед – это транспортное средство

17 Июня 2021 Велосипед – это транспортное средство

С наступлением вело-мото сезона возрастает риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Согласно п. 1.2 ПДД РФ: Велосипед — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет, по крайней мере, два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей

0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Движение велосипедистов старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедиста. Также допускается движение по правому краю проезжей части если:

· отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность движения по ним;

· габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему, либо перевозимого груза превышает 1 м;

· движение велосипедистов осуществляется в колоннах;

Допускается движение по обочине в случае, если отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность движения по ним или правому краю проезжей части. Также возможно движение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам в случаи отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, либо отсутствует возможность движения по ним или правому краю проезжей части или обочине. Допускается движениепо тротуарам и пешеходным дорожкам, если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет, либо перевозит ребенка до 7 лет на дополнительном сиденье.

Велосипедисты от 7 до 14 лет могут осуществлять движение только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Движение велосипедистов младше 7 лет может осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Велосипедистам запрещается:

— ездить на велосипеде, у которого есть неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления;

— управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

— перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

— перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

— осуществлять буксировку велосипедов, а также буксировку велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом;

— пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Велосипедистам рекомендуется:

· при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов для водителей других транспортных средств;

· не обгонять транспортные средства, если они поворачивают направо;

· объезжая автомобиль, убедится, что водитель и пассажиры не открывают двери.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник