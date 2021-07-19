ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Ваши права нарушены? Звоните на «прямую линию» Змеиногорскому межрайонному прокурору Владимиру Евдокимову

Горняк22
18 часов Ago

16 Июля 2021 Ваши права нарушены? Звоните на «прямую линию» Змеиногорскому межрайонному прокурору Владимиру Евдокимову Вас беспокоят вопросы обеспечения жильем детей-сирот, проблемы переселения из ветхого аварийного жилья, несвоевременный вывоз ТКО? Звоните на «прямую линию» Змеиногорскому межрайонному прокурору Владимиру Евдокимову.

Владимир Владимирович ответит на вопросы земляков 20 июля 2021 года с 14 до 15 часов по телефону «ЗВ» 2-07-82.

Свот вопросы, по названным темам, вы можете написать (с указанием контактных данных) на наших страницах в социальных сетях https://vk.com/zmnvest_ru  https://ok.ru/profile/582512049595 

Змеиногорский вестник

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