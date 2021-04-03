Змеиногорск: Ваш ребенок отравился в школе. Что делать?

31 Марта 2021 Ваш ребенок отравился в школе. Что делать? Завтра, 1 апреля в 12:00 (время московское) в студии Медиа.ОНФ пройдет прямой в эфир на тему «Отравление в школе. Что делать сейчас и что делать навсегда?». Эксперты ОНФ назовут пять первоочередных мер по борьбе с отравлениями и некачественным питанием, вместе с родителями обсудят, как минимизировать риски отравлений.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/j0sSm2OGDM8 Присоединяйтесь!

Змеиногорский вестник