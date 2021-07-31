Змеиногорск: Важное сообщение для жителей Змеиногорска

29 Июля 2021 Важное сообщение для жителей Змеиногорска Это информация по вопросу выплат за водоснабжение.

Уже несколько дней мы выясняем проблемы, возникшие в Змеиногорске, после перерегистрации водоснабжающей организации. Жители жаловались на огромные очереди в организации, особенно опасные в период пандемии; на то, что отправившись в Сбербанк для платежей – такой возможности не получили и т.д.

Мы снова обратились к руководителю МУП ВКХ Алексею Пригородову и попросили дать конкретную информацию и четкий алгоритм действий для жителей. Вот что он нам сказал:

— Жителям не нужно отстаивать длинные очереди для перерегистрации. Если в ваших домах установлены приборы учета на воду – достаточно позвонить по тел. 2-14-95 и сообщить данные нашим сотрудникам.

Если же приборов учета у вас нет, то оплата за прошедший месяц будет начислена вам по имеющемуся нормативу (без повышения).

Все данные будут переданы в Сбербанк 3 августа. Именно с этого дня можно приходить в банк для оплаты водоснабжения. Но эту процедуру можно выполнить онлайн, если у вас имеется такая возможность.

Змеиногорский вестник